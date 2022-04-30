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Talento

Conheça a história do jovem pianista capixaba que já conquistou 24 prêmios nacionais e internacionais

Estevão Gomes tem apenas 13 anos e descobriu a paixão pelo piano aos 8 anos de idade

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 abr 2022 às 11:26
Estevão Medeiros Gomes
Estevão Medeiros Gomes Crédito: Cristina Medeiros Gomes
Um dos jovens mais promissores do piano brasileiro é capixaba! Estevão Gomes, de treze anos, viu em um teclado deixado de lado em casa a oportunidade de aprender a tocar o instrumento. Aos oito anos, ele sozinho tentava tirar as músicas "de ouvido", sem nunca ter passado por uma escola de música. Hoje, Estevão já possui 24 prêmios nacionais e internacionais. Seu sonho agora é ganhar o mundo com a música! É o que o jovem pianista contou em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Estevão Gomes - 9.53s - 30-04-22

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