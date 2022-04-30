Conheça a história do jovem pianista capixaba que já conquistou 24 prêmios nacionais e internacionais

Um dos jovens mais promissores do piano brasileiro é capixaba! Estevão Gomes, de treze anos, viu em um teclado deixado de lado em casa a oportunidade de aprender a tocar o instrumento. Aos oito anos, ele sozinho tentava tirar as músicas "de ouvido", sem nunca ter passado por uma escola de música. Hoje, Estevão já possui 24 prêmios nacionais e internacionais. Seu sonho agora é ganhar o mundo com a música! É o que o jovem pianista contou em entrevista à CBN Vitória. Ouça!