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No clima da Festa da Penha

Conheça a história do Convento da Penha e das romarias no ES

Quem conta é o historiador Fernando Achiamé em entrevista ao CBN Cotidiano!

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 18:07

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

20 abr 2022 às 18:07
Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha
Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
Passado e presente se encontram! Num penhasco – de 154 metros de altitude e localização privilegiada a 500 metros do mar – que ostenta no seu entorno imponente fragmento da mata atlântica, está edificado o Santuário de Nossa Senhora da Penha, fundado por Frei Pedro Palácios, que aqui chegou em 1558, trazendo consigo o Painel de Nossa Senhora das Alegrias. A história da construção do Convento da Penha e da festa da padroeira do Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o historiador e poeta Fernando Achiamé contou como o convento foi inspirado em um sonho do Frei Pedro Palácios, que faleceu apenas dois dias após a realização da primeira Festa da Penha. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella- Fernando Achiamé - 20-04-22.mp3

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