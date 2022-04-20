Conheça a história do Convento da Penha e das romarias no ES

Passado e presente se encontram! Num penhasco – de 154 metros de altitude e localização privilegiada a 500 metros do mar – que ostenta no seu entorno imponente fragmento da mata atlântica, está edificado o Santuário de Nossa Senhora da Penha, fundado por Frei Pedro Palácios, que aqui chegou em 1558, trazendo consigo o Painel de Nossa Senhora das Alegrias. A história da construção do Convento da Penha e da festa da padroeira do Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o historiador e poeta Fernando Achiamé contou como o convento foi inspirado em um sonho do Frei Pedro Palácios, que faleceu apenas dois dias após a realização da primeira Festa da Penha. Ouça a conversa completa!