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Capixabas pelo Mundo

Conheça a história do capixaba que saiu do ES e atua como jardineiro no Canadá

O convidado da semana é o Rickyson Leite, de 35 anos

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 17:39

Publicado em 

13 out 2022 às 17:39
Rickyson Leite Arai
Rickyson Leite Arai Crédito: Acervo pessoal
O convidado desta semana no Capixabas pelo Mundo fala direto do Canadá! Rickyson Leite, de 35 anos, é natural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e vivia em Vitória, antes de partir pelo mundo. Há cerca de seis anos e meio está fora do Brasil e, depois de viver no Japão e em Nova York, nos Estados Unidos, está no Canadá, em Toronto. No Espírito Santo, Rickyson atuava como controlador de logística prestando serviço para uma empresa no porto de Praia Mole. Atualmente, atua como jardineiro, fazendo plantação de flores e manutenção de gramas em condomínios daquele país. A segurança é um dos pontos elencados por ele como diferencial. Sobre o que sente saudades do Espírito Santo, cita a família, amigos e a culinária, como uma boa pizza brasileira. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 13-10-22

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