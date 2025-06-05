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Capixabas Pelo Mundo

Conheça a história de um casal capixaba que mora em Lisboa

Conheça a história de Carlos Roberto da Silva

Publicado em 05 de Junho de 2025 às 17:51

Publicado em 

05 jun 2025 às 17:51
Portugal
Portugal Crédito: Pixabay
Nesta edição de Capixabas Pelo Mundo, conheceremos a história de Carlos Roberto e Mara da Silva. De Barra de São Francisco, o casal embarcou rumo a Portugal para uma nova vida. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 05-06-25

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