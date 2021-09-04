Conheça a história de sucesso de Werner Niero, o Alemão do Forró

Nascido em Linhares e criado em Rio Bananal, Werner Niero - o Alemão do Forró - foi o entrevistado especial do CBN Cotidiano. O cantor contou como superou as dificuldades no início da carreira. Ele era tímido e tocava teclado e, quando o parceiro foi embora para outro estado, Alemão assumiu o microfone e nunca mais parou. O capixaba também falou sobre como compõe seus sucessos, como "Fica Amor", que tem quase 100 milhões de visualizações no Youtube. Ouça a entrevista completa:
Mário Bonella entrevista Alemão do Forró - 03/09/2021