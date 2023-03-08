Conheça a história de Sonia Grobério: a primeira mulher a comandar um batalhão da PM no ES

Sônia Grobério, a primeira mulher a se tornar tenente-coronel da Polícia Militar do ES Crédito: Divulgação/PMES

No dia 6 de agosto de 1983, um grupo de 67 mulheres marcaria a história da Polícia Militar do Espírito Santo. Elas faziam parte da primeira turma feminina da Corporação. Naquele dia, além das mulheres conquistarem um novo espaço, elas iniciavam um processo de transformação dentro da Polícia Militar. Entre as pioneiras da turma estava Sonia do Carmo Grobério, na época com 19 anos. De família humilde e com muitos irmãos, a jovem mineira viu na Polícia Militar um caminho para alcançar independência financeira. Com o apoio da família, Sonia se formou sargento.

Em 1987, ela se inscreveu para o curso de oficiais em Minas Gerais. Na época, o número de mulheres permitidas nestas posições era restrito. Sonia foi selecionada, mas tinha 4 milímetros a menos do que a altura exigida pelo edital. Uma liminar na Justiça, porém, deu a ela a vaga no curso de oficiais, que ela concluiu com destaque. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Sônia conta um pouco da sua história.

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CARGO DE COMANDO

Sonia trabalhou em diversos setores da PM. Durante a carreira, foi subcomandante na companhia da Polícia Rodoviária, do Batalhão de Trânsito, trabalhou na Corregedoria. Mas foi só em 2010 que Sonia conquistou a patente de tenente-coronel. Ela passou a comandar o 4º Batalhão da Polícia Militar, em Vila Velha. Era a primeira vez que uma mulher assumia um cargo de comando como este dentro da PM. Sonia se aposentou em 2013, após 30 anos na Polícia Militar. Hoje, ela atua como instrutora de tiro na Academia da Polícia Militar e ministra diversos cursos na Polícia Civil e Guardas Municipais.