Conheça a história da primeira PM do ES que vai para missão da ONU

O Sudão do Sul, no Nordeste da África, país mais novo do mundo, tem mais de 2 milhões de habitantes que foram obrigados a deixar suas casas por conta dos conflitos internacionais, segundo dados da Organizações das Nações Unidas (ONU). E é diante desse cenário que uma policial do Espírito Santo vai atuar em uma Missão de Paz da ONU por um ano no país. Lorena Lima Daleprane é cabo da Polícia Militar do Estado e embarca no próximo dia 16 de setembro para a missão.