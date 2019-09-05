Conheça a história da primeira PM do ES que vai para missão da ONU

O Sudão do Sul, no Nordeste da África, país mais novo do mundo, tem mais de 2 milhões de habitantes que foram obrigados a deixar suas casas por conta dos conflitos internacionais, segundo dados da Organizações das Nações Unidas (ONU). E é diante desse cenário que uma policial do Espírito Santo vai atuar em uma Missão de Paz da ONU por um ano no país. Lorena Lima Daleprane é cabo da Polícia Militar do Estado e embarca no próximo dia 16 de setembro para a missão.
A policial passou por um processo seletivo, em dezembro do ano passado, numa seleção que foi conduzida pela equipe da ONU encarregada dos testes aos Policiais Militares Voluntários para Missões de Paz das Nações Unidas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lorena Lima Daleprane - 05-09-19