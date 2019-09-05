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SUDÃO DO SUL

Conheça a história da primeira PM do ES que vai para missão da ONU

A Cabo da Polícia Militar, Lorena Lima Daleprane, ficará um ano atuando um ano no Sudão do Sul, na África

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 11:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 set 2019 às 11:58
O Sudão do Sul, no Nordeste da África, país mais novo do mundo, tem mais de 2 milhões de habitantes que foram obrigados a deixar suas casas por conta dos conflitos internacionais, segundo dados da Organizações das Nações Unidas (ONU). E é diante desse cenário que uma policial do Espírito Santo vai atuar em uma Missão de Paz da ONU por um ano no país. Lorena Lima Daleprane é cabo da Polícia Militar do Estado e embarca no próximo dia 16 de setembro para a missão.
A policial passou por um processo seletivo, em dezembro do ano passado, numa seleção que foi conduzida pela equipe da ONU encarregada dos testes aos Policiais Militares Voluntários para Missões de Paz das Nações Unidas.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lorena Lima Daleprane - 05-09-19

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