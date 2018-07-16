Conheça a história da primeira mulher paraquedista do Brasil

Uma mulher aventureira e à frente de seu tempo: essas podem ser algumas das definições sobre a capixaba Rosa Helena Schorling. Conhecida popularmente como Dona Rosita, é relembrada como a primeira mulher paraquedista do Brasil. A paixão pelo ar a fez também ser aviadora, sendo a primeira capixaba e a oitava do país.
Nesta última sexta-feira, foi lançada a biografia “Rosa Helena Schorling – Além da Folha de Vento”, de autoria do jornalista Fabrício Fernandes, que conta ainda mais histórias da capixaba pioneira. Neste último domingo (15), Rosita iria completar 99 anos. Ela faleceu em 2017, após as complicações por conta uma fratura no fêmur. A obra é um retrato da obra da capixaba e nessa biografia boa parte da vida de Rosa Helena é relatada por meio de entrevistas e jornais da época, contextualizando com fatos históricos ocorridos nas cidades por onde passou. Além de ser uma mulher avançada e corajosa para o seu tempo, o pioneirismo de Rosa Helena representa um marco para o esporte brasileira e capixaba.
Confira mais detalhes da obra nesta edição do CBN Cotidiano em uma entrevista com o jornalista e autor do livro Fabrício Fernandes.
