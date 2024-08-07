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Nostra Gente

Conheça a história da hospedaria dos imigrantes no ES

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 12:03

Publicado em 

07 ago 2024 às 12:03
Hospedaria de Imigrantes no Espírito Santo
Hospedaria de Imigrantes no Espírito Santo Crédito: Acervo/Reprodução/Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
Nesta edição do “Nostra Gente”, com o comentarista Cilmar Franceschetto, o destaque envolve a história das hospedarias dos imigrantes. O comentarista explica que as hospedarias eram grandes edificações construídas para acolher os imigrantes recém-chegados de diversas partes do mundo. 
Eram assim, um ponto de encontro de estrangeiros, de diversas nacionalidades, reunidos em um só espaço. As estruturas eram preparadas para abrigar centenas de pessoas ao mesmo tempo. A princípio, essas construções tinham por finalidade fazer cumprir as obrigações sanitárias de isolamento dos estrangeiros, antes do contato destes com a população nativa, para se evitar a transmissão de doenças ou epidemias, por determinação legal. Eram, por isso, também dotadas de enfermarias e leitos hospitalares.
Nostra Gente - 07-08-24
Além do cumprimento das medidas sanitárias, as hospedarias permitiam um melhor controle sobre a distribuição dos imigrantes, antes destes serem encaminhados ao seu destino final. Funcionavam, deste modo, como um entreposto logístico que obedecia aos interesses estratégicos dos governos receptores, no atendimento à política de imigração. Desse local, os imigrantes eram direcionados às colônias, às fazendas ou aos empresários que os haviam contratado.
Válido ressaltar que, por essa razão, grande parte dos internos não cumpria os 40 dias de permanência nesses locais e, pelo mesmo motivo, havia casos de permanência de tempo superior ao estabelecido pela quarentena.
No Espírito Santo, a Hospedaria dos Imigrantes da Pedra D'Água foi inaugurada em 1889, em uma península, na baía de Vitória, em uma área pertencente, na atualidade, ao município de Vila Velha. Localizada não muito distante da Prainha onde, em 1535, desembarcaram os primeiros colonizadores portugueses, sob o comando do donatário Vasco Fernandes Coutinho.
No local, no século XVII, existia um engenho de açúcar “do Azeredo”. Entre os anos de 1889 a 1900, período do maior fluxo migratório no Estado, a hospedaria recebeu mais de 20 mil imigrantes, conforme números extraídos da base de dados do projeto Imigrantes Espírito Santo. Em 1891 foram 4.454 e em 1895, ano de maior movimento, foram 4.632 imigrantes.
Antes do início do funcionamento da hospedaria, o desembarque se dava diretamente no porto de Vitória e os alojamentos ficavam localizados em barracões, improvisados, nas circunvizinhanças da capital ou então as famílias seguiam diretamente para as colônias.
Portanto, os imigrantes que chegaram ao porto de Vitória, até 1888, obviamente, não passaram pela hospedaria de Pedra D’Água, bem como aqueles que entraram diretamente pelas vias fluviais, principalmente ao sul da capital, como: Benevente, Itapemirim e Itabapoana, quando então procediam do Rio de Janeiro (ou de outros portos do Sul), onde já haviam cumprido quarentena na Hospedaria da Ilha das Flores, e não necessitavam fazer escala em Vitória para alcançar ao seu destino.
Em 1924 o edifício foi transformado em Penitenciária do Estado, situação que permanece até os dias atuais. A denominação, Instituto de Readaptação Social - IRS foi dada pelo Governador Jones dos Santos Neves através da Lei n. 688 de 29 de dezembro de 1952.

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