Conheça a animação que destaca personagens históricos do Espírito Santo

A vida de seis personagens históricos do Espírito Santo é a temática da websérie "Capixabas D`Luta". A animação, que já está disponível no YouTube, conta a trajetória de grandes nomes capixabas que lutaram em prol dos direitos humanos. De forma didática, os episódios exploram a biografia de nomes importantes para o Estado: Maria Ortiz, Maria Nilce, Maria Tomba Homem, Chico Prego, Afonso Cláudio e Paulo Cesar Vinha. É que contou a cineasta e historiadora Cintia Braga, entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Entrevista - Patrícia Vallim - Cintia Braga - 09-10-21