Conheça! 10 passos para ter um corpo menos inflamado

Nesta edição do "Saúde e Nutrição", a comentarista Roberta Larica traz como destaque estratégias para ter um corpo menos inflamado. De forma geral, a dieta anti-inflamatória é entendida como um alimentação baseada na ingestão de alimentos ricos em antioxidantes, aliados de fonte natural e na qual se evita o consumo de alimentos inflamatórios. Fatores como idade, tabagismo, comportamento sedentário, obesidade, alterações hormonais, estresse e padrões irregulares de sono têm sido associados à inflamação crônica do organismo. A comentarista explica, na prática, o que é, como funciona e quais situações devem ser evitadas. Algumas dicas da comentarista são cozinhar os alimentos em baixa temperatura, não "tostar" a carne e reduzir ultraprocessados. Ouça a conversa completa!