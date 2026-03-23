Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde e Nutrição

Conheça! 10 passos para ter um corpo menos inflamado

Ouça as dicas e orientações da comentarista Roberta Larica

Publicado em 23 de Março de 2026 às 11:30

Publicado em 

23 mar 2026 às 11:30
O ômega 3 tem uma potente ação anti-inflamatória (Imagem: Evan Lorne | Shutterstock)
[Edicase]O ômega 3 tem uma potente ação anti-inflamatória (Imagem: Evan Lorne | Shutterstock) Crédito: Imagem: Evan Lorne | Shutterstock
Nesta edição do "Saúde e Nutrição", a comentarista Roberta Larica traz como destaque estratégias para ter um corpo menos inflamado. De forma geral, a dieta anti-inflamatória é entendida como um alimentação baseada na ingestão de alimentos ricos em antioxidantes, aliados de fonte natural e na qual se evita o consumo de alimentos inflamatórios. Fatores como idade, tabagismo, comportamento sedentário, obesidade, alterações hormonais, estresse e padrões irregulares de sono têm sido associados à inflamação crônica do organismo. A comentarista explica, na prática, o que é, como funciona e quais situações devem ser evitadas. Algumas dicas da comentarista são cozinhar os alimentos em baixa temperatura, não "tostar" a carne e reduzir ultraprocessados. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde e Nutrição - 23-03-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados