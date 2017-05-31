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Congresso derruba veto a trecho de lei que muda cobrança do ISS

O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Michel Temer a um dos trechos da lei que regulou o Imposto Sobre Serviços, de competência dos municípios. O imposto, que incide sobre operações financeiras e planos de saúde, será recolhido no local de prestação do serviço, não na cidade-sede das empresas

Publicado em 31 de Maio de 2017 às 20:46

Publicado em 

31 mai 2017 às 20:46
O Congresso Nacional derrubou na noite de terça-feira (30) o veto do presidente Michel Temer a um dos trechos da lei que regulou o ISS (Imposto Sobre Serviços, de competência dos municípios). Com isso, o imposto que incide sobre operações financeiras (cartão de crédito, débito, leasing, entre outros) e planos de saúde será recolhido no local de prestação do serviço, não na cidade-sede das empresas. Confira as entrevistas com o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, Guerino Zanon e com o economista Eduardo Araújo, sobre os impactos dessa decisão.
Entrevista - Fabio Botacin - Guerino Zanon - 31-05-17.mp3
Entrevista - Fabio Botacin - Eduardo Araújo - 31-05-17.mp3

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