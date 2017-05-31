Congresso derruba veto a trecho de lei que muda cobrança do ISS

O Congresso Nacional derrubou na noite de terça-feira (30) o veto do presidente Michel Temer a um dos trechos da lei que regulou o ISS (Imposto Sobre Serviços, de competência dos municípios). Com isso, o imposto que incide sobre operações financeiras (cartão de crédito, débito, leasing, entre outros) e planos de saúde será recolhido no local de prestação do serviço, não na cidade-sede das empresas. Confira as entrevistas com o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, Guerino Zanon e com o economista Eduardo Araújo, sobre os impactos dessa decisão.