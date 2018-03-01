Congresso aprova projeto que regulamenta transporte de aplicativo

O Congresso Nacional aprovou na noite da última quarta-feira (28), o projeto de lei que dá competência às prefeituras para realizarem a regulamentação e fiscalização dos transportes de aplicativo no país. O que esta mudança implica nas prefeituras da Grande Vitória? Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano com representantes dos quatro municípios.
Entrevista - John Gomes - Prefeito Juninho - 7.15s - 01-03-18.mp3
Entrevista - John Gomes - Mirian Soprane - 01-03-18.mp3
Entrevista - John Gomes - Coronel Oberacy - 01-03-18.mp3
Entrevista - John Gomes - Prefeito Juninho - 7.15s - 01-03-18.mp3