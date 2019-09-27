Confirmado mais um caso de sarampo no Espírito Santo

Confirmado o segundo caso de sarampo este ano no Espírito Santo. O caso mais recente é de um bebê, de seis meses, morador da cidade de Cariacica, que manifestou a doença após retornar de uma viagem ao estado de Pernambuco, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), Danielle Grillo. Desde o início deste ano e até essa quinta (26), foram 214 notificações de casos suspeitos da doença. Desses, 165 casos foram descartados e 47 ainda seguem em investigação.

Os dois casos confirmados são de Cariacica. O primeiro foi uma jovem de 19 anos e o segundo, mais recente, um bebê de seis meses que saiu do Estado e quando voltou apresentou os sintomas. Os dois pacientes já estão curados. O bebê foi com a família para Pernambuco e teria viajado antes da orientação da vacinação para crianças entre seis e onze meses. A jovem contraiu a doença em São Paulo.

O Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo é o primeiro do Brasil, na rede pública, a divulgar os resultados dos exames de casos suspeitos de sarampo num período de até 4 horas após o recebimento das amostras. Rodrigo Rodrigues, coordenador do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES), explicou também em entrevista à CBN Vitória, que o objetivo é reduzir ainda mais este tempo de análise e nos próximos meses o Lacen-ES já trabalha com a possibilidade de liberação dos resultados num tempo inferior a uma hora.

Vale destacar que o Ministério da Saúde, junto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde de todo Brasil, realizará de 07 a 25 de outubro uma Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, para crianças de seis meses a menores de cinco anos. Serão vacinadas todas as crianças que não possuem o registro da vacina. O dia D, de mobilização nacional, será 18/19 de outubro.