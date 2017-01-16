Confira um tira-dúvidas sobre a vacina contra a febre amarela

Diante dos casos suspeitos de febre amarela que deixam o Espírito Santo em estado de alerta, o Estado começa a receber a nesta semana 350 mil doses de vacinas contra a febre amarela.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Martina Zanotti, explica que uma ampola vacina, em média, de 5 a 10 pessoas.

Ainda segundo Martina, "atualmente não há motivo para pânico", e que a vacinação será realizada por motivos de preocupação, devido à proximidade do Estado com regiões como Minas Gerais. Ela também explica que idosos que nunca receberam a vacina, por exemplo, devem apresentar um laudo médico para serem vacinados.