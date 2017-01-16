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ENTREVISTA

Confira um tira-dúvidas sobre a vacina contra a febre amarela

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Martina Zanotti, explica que uma ampola vacina, em média, de 5 a 10 pessoas

Publicado em 16 de Janeiro de 2017 às 09:40

Publicado em 

16 jan 2017 às 09:40
Diante dos casos suspeitos de febre amarela que deixam o Espírito Santo em estado de alerta, o Estado começa a receber a nesta semana 350 mil doses de vacinas contra a febre amarela.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Martina Zanotti, explica que uma ampola vacina, em média, de 5 a 10 pessoas.
Ainda segundo Martina, "atualmente não há motivo para pânico", e que a vacinação será realizada por motivos de preocupação, devido à proximidade do Estado com regiões como Minas Gerais. Ela também explica que idosos que nunca receberam a vacina, por exemplo, devem apresentar um laudo médico para serem vacinados.
Entrevista - Patricia Vallim - Martina Zanotti - 16-01-17

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