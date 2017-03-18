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ENTREVISTA

Confira os riscos de imagens íntimas divulgadas pela internet

Para nos ajudar nesse debate saiba detalhes do assunto numa entrevista com o Dr. Leonardo Pacheco, especialista em direito digital

Publicado em 18 de Março de 2017 às 13:11

Publicado em 

18 mar 2017 às 13:11
A atriz Mischa Barton, conhecida por seu papel na série "O.C", foi vítima de uma vingança ao ter um vídeo com conteúdo sexual publicado na Internet, revelou nesta terça-feira (14). Mas você sabe quais são os riscos de imagens íntimas que são divulgadas na internet? Como se proteger diante desses casos? Existe alguma lei voltada à proteção das vítimas? Para nos ajudar nesse debate saiba detalhes do assunto numa entrevista com o Dr. Leonardo Pacheco, especialista em direito digital.
Entrevista - Dr. Leonardo Pacheco - 18-03-17.mp3

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