Confira os riscos de imagens íntimas divulgadas pela internet

A atriz Mischa Barton, conhecida por seu papel na série "O.C", foi vítima de uma vingança ao ter um vídeo com conteúdo sexual publicado na Internet, revelou nesta terça-feira (14). Mas você sabe quais são os riscos de imagens íntimas que são divulgadas na internet? Como se proteger diante desses casos? Existe alguma lei voltada à proteção das vítimas? Para nos ajudar nesse debate saiba detalhes do assunto numa entrevista com o Dr. Leonardo Pacheco, especialista em direito digital.