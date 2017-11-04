Confira dicas para proteger crianças da exposição nociva ao sol

Crianças e adolescentes estarão em casa durante as férias escolares de verão. Com isso, é necessário observar as atividades desenvolvidas pelos filhos para saber se eles estão ficando expostos ao sol. Nesta edição do programa CBN Vitória, eu converso com a presidente do Departamento Científico de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Vânia Oliveira de Carvalho, sobre um guia com dicas para proteção de crianças e adolescentes à incidência aos raios solares, que foi lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Acompanhe!