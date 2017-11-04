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Confira dicas para proteger crianças da exposição nociva ao sol

Com isso, é necessário observar as atividades desenvolvidas pelos filhos para saber se eles estão ficando expostos ao sol

Publicado em 04 de Novembro de 2017 às 09:56

Publicado em 

04 nov 2017 às 09:56
Crianças e adolescentes estarão em casa durante as férias escolares de verão. Com isso, é necessário observar as atividades desenvolvidas pelos filhos para saber se eles estão ficando expostos ao sol. Nesta edição do programa CBN Vitória, eu converso com a presidente do Departamento Científico de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Vânia Oliveira de Carvalho, sobre um guia com dicas para proteção de crianças e adolescentes à incidência aos raios solares, que foi lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Acompanhe!
Entrevista - Patricia Scalzer - Vânia Oliveira de Carvalho - 13.03s - 04-11-17

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