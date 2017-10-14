Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

Confira dicas para economizar energia durante o horário de verão

Publicado em 14 de Outubro de 2017 às 09:43

Publicado em 

14 out 2017 às 09:43
O horário de verão começa neste final de semana. E economizar energia durante o horário de verão pode parecer uma tarefa complicada, mas há dicas que podem ser fundamentais para manter o preço da nossa conta equilibrada. Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, o engenheiro do CREA-ES (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo), Eduardo Altoé, dá orientações para poupar energia neste período, como por exemplo, horário para os banhos, uso do ar condicionado, da geladeira e também para passar roupas.
Entrevista - Patricia Vallim - Eduardo Altoé - 23.35s - 14-10-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados