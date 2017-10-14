Confira dicas para economizar energia durante o horário de verão

O horário de verão começa neste final de semana. E economizar energia durante o horário de verão pode parecer uma tarefa complicada, mas há dicas que podem ser fundamentais para manter o preço da nossa conta equilibrada. Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, o engenheiro do CREA-ES (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo), Eduardo Altoé, dá orientações para poupar energia neste período, como por exemplo, horário para os banhos, uso do ar condicionado, da geladeira e também para passar roupas.