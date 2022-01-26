Confira dicas e orientações para evitar afogamentos durante o verão

Nos últimos dias novos casos envolvendo afogamentos no Espírito Santo ganharam destaque no noticiário. Um adolescente de 14 anos morreu após de afogar no mar da praia de Itaparica, em Vila Velha, no domingo (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o garoto nadava com amigos quando se afogou e sumiu na água. Em outro caso, no mesmo dia, um homem morreu afogado na Cachoeira do Granito, na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, fala sobre os principais cuidados que devemos ter, em especial, na temporada de verão no ambiente marinho. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Carlos Wagner Borges - 26-01-22