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Confira detalhes do andamento das obras da BR-262

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 18:57

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 ago 2018 às 18:57
Uma das principais e mais aguardadas obras rodoviárias do Estado, a duplicação da BR-262 no Espírito Santo, ainda é aguardada pelos capixabas. Em maio deste ano, por exemplo, começaram as obras de duplicação de um trecho de 7,2 KM da BR 262, entre os quilômetros 49 e 56. Mas, hoje, qual é o cenário a respeito da duplicação? Renan Guzzo, Chefe de Engenharia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES) é quem detalha o cronograma em entrevista ao CBN Cotidiano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Renan Guzzo - 02-08-18.mp3

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