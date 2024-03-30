Confira como será a programação da Festa da Penha 2024

Festa da Penha 2023: Romaria dos Homens Crédito: Fernando Ribeiro/Divulgação

A 454ª edição da Festa da Penha já vai começar! Neste domingo (31) de Páscoa, iniciam-se as comemorações em homenagem à Padroeira do Espírito Santo. Serão oito dias de missas, romarias e shows na terceira maior festa Mariana do País. Para contar todos os detalhes do evento, a CBN Vitória conversou com o Frei Djalmo Fuck, um dos guardiões do Convento da Penha.

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - FREI DJALMO FUCK - 30-03-24

Confira a programação completa da Festa da Penha 2024

31 de março (Domingo de Páscoa) - 1° dia do Oitavário

Tema do dia: Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás!

5h, 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento ?7h30 – Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha?14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?16h – Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha ?18h – Concerto da Penha - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

1° de abril (segunda-feira) - 2º dia do Oitavário

Tema do dia: Contigo pelo caminho, Santa Maria vai!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento?14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) ?15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) ?16h – Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) - Área pastoral: Serrana?19h30 – Espetáculo as 7 Alegrias de Maria – Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

2 de abril (terça-feira) - 3º dia do Oitavário

Tema do dia: Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento?14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) - Área pastoral: Cariacica/Viana ?19h30 – Bênção para os Casais no Campinho do Convento, com Padre Diego Carvalho e Suely Façanha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

3 de abril (quarta-feira) - 4º dia do Oitavário

Tema do dia: Luta por um mundo novo de unidade e paz!

7h, 9h e 11h – Missas no Campinho do Convento?14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) - Área pastoral: Benevente?19h30 – Noite Mariana: Canções de Amor e Fé, com Padre Joãozinho e orquestra de violões Cordas & Acordes (maestro Hugo Leonardo) - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

4 de abril (quinta-feira) - 5º dia do Oitavário

Tema do dia: Lembra que abres caminho, outros te seguirão!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento ?14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) - Área pastoral: Serra/Fundão ?19h30 – Oração em Canção com Ziza Fernandes e Padre Anderson Gomes - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

5 de abril (sexta-feira) - 6º dia do Oitavário

Tema do dia: Maria, caminha com tua Igreja!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento?14h – Romaria dos Militares - saída do portão do Convento?14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) - Área pastoral: Vitória ?19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Eliana Ribeiro - Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

6 de abril (sábado) - 7º dia do Oitavário

Tema do dia: Maria, caminha conosco em romaria!

7h – Missa na Capela do Convento?8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída da Praça Duque de Caxias até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde é celebrada a Missa?9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) ?10h – Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha ?11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento ?14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?16h – Missa 7º dia do Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?19h – Transmissão e apresentação da Romaria dos Homens com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

7 abril (domingo) - 8º dia do Oitavário

Tema do dia: Maria, ensina-nos a viver a comunhão e participação!

5h, 7h e 11h – Missas na Capela do Convento ?8h – Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa ?9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?14h – Transmissão da Romaria das Mulheres e especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação no Parque da Prainha com convidados - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?15h – Romaria das Mulheres - saída do Santuário de Vila Velha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?16h30 – Devocional Oitavário - Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?19h – Show “Clássicos da Igreja” com Thiago Brado no Parque da Prainha?21h – Início da Vigília Jovem no Campinho do Convento com participação de Eliana Ribeiro?22h – Missa de abertura da Vigília Jovem no Campinho do Convento

8 de abril (segunda-feira) - Dia da Padroeira do Espírito Santo

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento ?7h – Missa CRB e Seminário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho?8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha ?10h – Missa - Pastorais Sociais - Vicariato para Ação Social - Campinho do Convento?14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste - animação no Parque da Prainha com convidados - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)?16h45 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha - transmitida pela TV Gazeta?18h30 – Show de encerramento