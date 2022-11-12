Confira as últimas dicas para os alunos que farão o Enem

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Nos dias 13 e 20 de novembro, milhares de estudantes estarão fazendo a prova do Enem. E além das 45 questões de Ciências Humanas e das 45 questões de Linguagens e Códigos, o estudante que for prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também vai fazer a Redação. O que será cobrado em cada prova? Fazer simulados, praticar a redação, chegar com antecedência e descansar na véspera da prova são algumas das dicas para os estudantes que farão a prova. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de redação, Lúcio Manga, dá as últimas dicas para os alunos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Lucio Manga - 20.50s - 12-11-22.mp3

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM 2022)

- A prova será realizada nos dias 13 e 20 de novembro. O primeiro domingo terá Ciências Humanas (45 questões de geografia, história, filosofia e sociologia) e Linguagens e Códigos (45 questões de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira), além da redação. No segundo domingo é a vez das provas de Ciências da Natureza (45 questões de biologia, química e física) e Matemática (45 questões).

- Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com o horário de Brasília. Se você chegar atrasado, não poderá entrar. A aplicação do exame começará sempre às 13h30 e irá até as 19h no dia 13 e até as 18h30 no dia 20.