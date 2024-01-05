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Giro de Verão

Confira as programações culturais das prefeituras da Grande Vitória

Começamos por Cariacica e Vitória

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 11:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

05 jan 2024 às 11:33
Banda Jammil é atração na Arena de Verão neste domingo (29)
Jammil encerra as apresentações do primeiro final de semana da Arena de Verão 2024, em Vitória, a partir das 22h Crédito: Instagram/ @bandajammil
EM CARIACICA:
O verão finalmente chegou e as prefeituras da Grande Vitória organizaram programações culturais nas orlas para animar o começo de ano de capixabas e turistas. Hoje, conversaremos com a secretária de Governo de Cariacica, Shymenne Benevicto de Castro, para saber mais detalhes da programação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Shymenne Benevicto de Castro - 05-01-24
Acompanhe programação do Cariacica Verão 2024 deste fim de semana. Clique e confira!
EM VITÓRIA:
O verão finalmente chegou e as prefeituras da Grande Vitória organizaram programações culturais nas orlas para animar o começo de ano de capixabas e turistas. Hoje, conversaremos com o secretário de Cultura de Vitória, Edu Henning, para saber mais detalhes da programação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Edu Henning - 05-01-24
São 32 atrações musicais que se apresentarão no palco da Arena de Verão, sendo nove delas nacionais. Clique e confira!

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