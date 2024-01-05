Confira as programações culturais das prefeituras da Grande Vitória

Jammil encerra as apresentações do primeiro final de semana da Arena de Verão 2024, em Vitória, a partir das 22h

O verão finalmente chegou e as prefeituras da Grande Vitória organizaram programações culturais nas orlas para animar o começo de ano de capixabas e turistas. Hoje, conversaremos com a secretária de Governo de Cariacica, Shymenne Benevicto de Castro, para saber mais detalhes da programação. Ouça a conversa completa!