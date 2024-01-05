Confira as programações culturais das prefeituras da Grande Vitória

EM CARIACICA:
O verão finalmente chegou e as prefeituras da Grande Vitória organizaram programações culturais nas orlas para animar o começo de ano de capixabas e turistas. Hoje, conversaremos com a secretária de Governo de Cariacica, Shymenne Benevicto de Castro, para saber mais detalhes da programação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Shymenne Benevicto de Castro - 05-01-24
Acompanhe programação do Cariacica Verão 2024 deste fim de semana. Clique e confira!
EM VITÓRIA:
O verão finalmente chegou e as prefeituras da Grande Vitória organizaram programações culturais nas orlas para animar o começo de ano de capixabas e turistas. Hoje, conversaremos com o secretário de Cultura de Vitória, Edu Henning, para saber mais detalhes da programação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Edu Henning - 05-01-24
São 32 atrações musicais que se apresentarão no palco da Arena de Verão, sendo nove delas nacionais. Clique e confira!