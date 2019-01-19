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Confira as orientações para quem quer investir em uma franquia

De acordo com o Dr. Caio Kuster, consultor jurídico em Franchise (Franquias), uma franquia pode ser uma boa opção no mercado em 2019

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 12:26

Publicado em 

19 jan 2019 às 12:26
Que o mercado de trabalho está passando por transformações já não é segredo. Mas será que vale a pena abrir uma franquia ou criar uma empresa, por exemplo? De acordo com o Dr. Caio Kuster, consultor jurídico em ‘Franchise’ (Franquias), uma franquia pode ser uma boa opção no mercado em 2019. Os motivos?
A franquia, geralmente, é um modelo de negócio que já é um sucesso e que já teve erros e acertos por parte dos envolvidos. Ou seja, existe o fator experiência a ser considerado. Além disso, o tempo no mercado é algo mais confiável durante o processo. Ele explica que no próprio estado existem exemplos de franquias inovadoras e que já conseguiram, inclusive, se expandir fora do território capixaba.
Ele traz mais detalhes: “Não existe garantia de sucesso, porém as melhores franquias possuem uma equipe que fazem uma assessoria e aconselhando para a pessoa obter um sucesso. Além disso, quando se obtém uma franquia é pago uma taxa de franquia - além dos royalties do faturamento ou dos produtos que o franquiado compra. Em entrevista à CBN Vitória, o Dr. Caio Kuster detalha o tema. Confira!
Entrevista - John Gomes - Dr. Caio Kuster - 19-01-19.mp3

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