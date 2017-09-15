Confira as orientações do Detran para o transporte de cargas

Na semana marcada pela tragédia na qual 11 vítimas foram mortas na BR 101, no acidente ocorrido no domingo (10), em Mimoso do Sul, o debate em torno sobre o correto transporte de cargas voltou a chamar a atenção.
Em meio a esse cenário, muitas dúvidas ainda persistem sobre as devidas orientações para o transporte de cargas adequadas para os diferentes tipos de veículos. Nesta edição do CBN Cotidiano o gerente operacional do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran- ES), Cleber Bongestab, detalha o assunto e orienta a que detalhes motoristas devem ficar atentos.
Entrevista - Fabio Botacin - Cleber Bonjestab - 15-09-17.mp3