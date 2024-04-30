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Economia

Confira as mudanças do projeto de regulamentação da Reforma Tributária!

Ouça entrevista com o advogado tributarista Samir Nemer

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 abr 2024 às 10:52
Congresso Nacional, sede da Câmara e do Senado
Congresso Nacional, sede da Câmara e do Senado Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
O Congresso Nacional recebeu, na última quarta-feira (24), o projeto que regulamenta a reforma tributária, promulgada no final do ano passado. Entre as principais mudanças está a promessa de simplificação dos impostos. Com o envio, na última semana, do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária ao Congresso, é essencial ficar atento a alguns aspectos de mudanças propostas pelo governo federal. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado tributarista Samir Nemer, pontua as principais regras e o que muda. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Samir Nemer - 30-04-24.mp3

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