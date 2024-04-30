Confira as mudanças do projeto de regulamentação da Reforma Tributária!

O Congresso Nacional recebeu, na última quarta-feira (24), o projeto que regulamenta a reforma tributária, promulgada no final do ano passado. Entre as principais mudanças está a promessa de simplificação dos impostos. Com o envio, na última semana, do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária ao Congresso, é essencial ficar atento a alguns aspectos de mudanças propostas pelo governo federal. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado tributarista Samir Nemer, pontua as principais regras e o que muda. Ouça a conversa completa!