Confira a situação da balneabilidade das praias

Com a chegada do verão, aumenta também a frequência de banhistas no litoral capixaba. Em Vitória, há nove pontos impróprios para banho, quatro interditados e treze próprios, segundo o último levantamento divulgado pela secretaria municipal de Meio Ambiente. O secretário Luiz Emanuel Zouain alerta que as chuvas tendem a piorar a condição da balneabilidade.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Emanuel Zouain - 21-12-17

Veja quais os pontos estão impróprios:

Praia de Camburi (Av. Dante Micheline, em frente à entrada da antiga feira dos municípios)

Praia de Santa Helena (100 metros após a Ponte da Ilha do Frade)

Ilha do Frade (primeira praia à direita)

Praia do Canto (próxima à Praça dos Desejos, em frente à Escola de Velas)

Praia de Santa Helena (em frente às barracas da Curva da Jurema)

Ilha do Boi (Praia Grande)

Ilha do Boi (Praia do Nenel)

Praia Enseada do Suá (praia do meio, embaixo da Terceira Ponte)

Enseada do Suá (Praia do Suá, ao lado da capitania dos portos)

Veja quais os pontos estão interditados:

Praia de Camburi (Jardim da Penha - Canal de Camburi, 50 metros após o primeiro píer)

Santa Luiza (Canal da Passagem - perto da Ponte da Passagem, em Jardim da Penha)

Santo Antônio (Praia de santo Antônio - Academia Popular)

Jesus de Nazareth

Em Vila Velha, dos 14 pontos analisados, quatro estão impróprios, segundo o estudo de balneabilidade divulgado no dia 11 de dezembro.

Veja quais os pontos estão impróprios:

Praia do Barrão – Na Av. Anderssem Fidalgo Pereira

Praia da Barrinha – Próximo à foz do Rio Jucu

Praia do Ribeiro – Em frente à Rua Santa Berenice

Prainha – Meio da Prainha