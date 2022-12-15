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Confira a programação do Réveillon 2023 em Anchieta

A queima de fogos nos principais balneários da cidade deve durar cerca de sete minutos

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 dez 2022 às 11:46
Praia da Costa Azul, em Iriri
Praia da Costa Azul, em Iriri Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Anchieta preparou uma animada programação para o réveillon 2023 nos principais balneários. Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá shows e fogos. A queima de fogos nos principais balneários deve durar cerca de sete minutos. Serão utilizados fogos de classificação ‘visuais - silenciosos’, adequando-se à nova lei estadual. Já os shows acontecem desde a noite do dia 30 de dezembro. A programação de verão vai incluir música ao vivo, atividades esportivas e culturais nas praias e começa no dia 06 de janeiro. Conforme informações da Secretaria de Turismo, a cidade está preparada para receber turistas e a intenção é oferecer uma programação para atender toda família. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, o secretário de Turismo do município, Caio Mozer, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Caio Mozer -15-12-22.mp3

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