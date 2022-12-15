Confira a programação do Réveillon 2023 em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta preparou uma animada programação para o réveillon 2023 nos principais balneários. Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá shows e fogos. A queima de fogos nos principais balneários deve durar cerca de sete minutos. Serão utilizados fogos de classificação ‘visuais - silenciosos’, adequando-se à nova lei estadual. Já os shows acontecem desde a noite do dia 30 de dezembro. A programação de verão vai incluir música ao vivo, atividades esportivas e culturais nas praias e começa no dia 06 de janeiro. Conforme informações da Secretaria de Turismo, a cidade está preparada para receber turistas e a intenção é oferecer uma programação para atender toda família. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, o secretário de Turismo do município, Caio Mozer, fala sobre o assunto.