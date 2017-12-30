Confira a preparação dos municípios da GV para o réveillon

A poucas horas já estaremos em 2018 e nesta edição do CBN Vitória, as prefeituras da Grande Vitória apresentam as programações e as principais atrações para a virada de ano. As praias, festas, shows e, lógico, a queima de fogos. Acompanhe as orientações para curtir o réveillon em Guarapari, Vitória, Serra e Vila Velha!