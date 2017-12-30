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Confira a preparação dos municípios da GV para o réveillon

Publicado em 30 de Dezembro de 2017 às 13:02

Publicado em 

30 dez 2017 às 13:02
A poucas horas já estaremos em 2018 e nesta edição do CBN Vitória, as prefeituras da Grande Vitória apresentam as programações e as principais atrações para a virada de ano. As praias, festas, shows e, lógico, a queima de fogos. Acompanhe as orientações para curtir o réveillon em Guarapari, Vitória, Serra e Vila Velha!
Prefeito de Vitória, Luciano Rezende:
Entrevista - John Gomes - Luciano Rezende - 30-12-17.mp3
Secretário Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari, Edgar Behle:
Entrevista - John Gomes - Edgar Behle - 30-12-17.mp3
Secretária da Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra (Setur), Sandra Gomes:
 
Entrevista - John Gomes - Sandra Gomes - 30-12-17.mp3
Subsecretário de Turismo de Vila Velha, Carlos Von Schilgen Ferreira:
Entrevista - John Gomes - Carlos Von Schilgen - 30-12-17.mp3

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