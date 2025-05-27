Condutores que não fizerem exame toxicológico receberão 'multa de balcão'

Condutores que não realizarem o exame toxicológico poderão ser multados no Espírito Santo com a chamada "multa de balcão". O exame é obrigatório para motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D ou E. Amostras de cabelo, pelos do corpo ou unhas do motorista são utilizadas para verificar a presença de substâncias psicoativas no organismo. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente operacional do Detran-ES, Fernando Stockler, alerta que dos 225 mil condutores no Espírito Santo nas categorias C, D ou E, cerca de 21 mil estão com exames vencidos. Ouça a conversa completa!