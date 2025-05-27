Condutores que não fizerem exame toxicológico receberão 'multa de balcão'

Condutores que não realizarem o exame toxicológico poderão ser multados no Espírito Santo com a chamada "multa de balcão". O exame é obrigatório para motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D ou E. Amostras de cabelo, pelos do corpo ou unhas do motorista são utilizadas para verificar a presença de substâncias psicoativas no organismo. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente operacional do Detran-ES, Fernando Stockler, alerta que dos 225 mil condutores no Espírito Santo nas categorias C, D ou E, cerca de 21 mil estão com exames vencidos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fernando Stockler - 27-05-25.mp3
MAIS INFORMAÇÕES:
- A partir de 1º de julho, será implementada a “multa de balcão” para aqueles que deixarem de realizar o exame
- A penalidade está prevista no artigo 165-D do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e é computada automaticamente para aquele condutor que deixar de realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. A infração é de natureza gravíssima, com multa com fator multiplicador em cinco vezes, no valor de R$ 1.467,35, e sete pontos na Carteira.