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Condomínios já começam a flexibilizar uso de áreas comuns

Ouça entrevista com o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios Residenciais e Empresas de Administração de Condomínios no Estado do Espírito Santo, Gedaias Costa

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 ago 2020 às 11:34
Com a mudança na classificação de risco da Grande Vitória, para contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com as últimas edições do Mapa de Risco da Covid-19, os condomínios já começaram a flexibilizar o uso das áreas comuns. A realização de eventos e festas continua proibida, mas já há casos de liberação de espaços de lazer para uso de uma família por vez, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (04), o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios Residenciais e Empresas de Administração de Condomínios no Estado do Espírito Santo, Gedaias Costa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gedaias Costa - 04-08-20

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