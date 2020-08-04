Condomínios já começam a flexibilizar uso de áreas comuns

Com a mudança na classificação de risco da Grande Vitória, para contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com as últimas edições do Mapa de Risco da Covid-19, os condomínios já começaram a flexibilizar o uso das áreas comuns. A realização de eventos e festas continua proibida, mas já há casos de liberação de espaços de lazer para uso de uma família por vez, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (04), o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios Residenciais e Empresas de Administração de Condomínios no Estado do Espírito Santo, Gedaias Costa.