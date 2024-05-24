Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Condomínios do ES proíbem aluguel de imóveis em aplicativos; entenda
Pode ou não pode?

Condomínios do ES proíbem aluguel de imóveis em aplicativos; entenda

Entenda as dúvidas comuns e as últimas decisões, com Gedaias Freire da Costa, presidente do Sipces, o sindicato patronal de condomínios

Publicado em 24 de Maio de 2024 às 11:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 mai 2024 às 11:26
Dos pets ao uso da garagem: o que os condomínios podem proibir?
Condomínios x Airbnb Crédito: Shutterstock
Com a popularização de aplicativos de aluguel de imóveis, condomínios têm adaptado suas convenções para que não permitam esse tipo de locação diária. No Espírito Santo, a principal justificativa dos condôminos para proibir o aluguel em ferramentas como o Airbnb é a segurança dos moradores. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios no Estado (Sipces), Gedaias Freire da Costa, explica se os condomínios podem ou não restringir o aluguel dos apartamentos em aplicativos como o Airbnb. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Gedaias Costa - 24-05-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados