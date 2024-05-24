Condomínios do ES proíbem aluguel de imóveis em aplicativos; entenda

Com a popularização de aplicativos de aluguel de imóveis, condomínios têm adaptado suas convenções para que não permitam esse tipo de locação diária. No Espírito Santo, a principal justificativa dos condôminos para proibir o aluguel em ferramentas como o Airbnb é a segurança dos moradores. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios no Estado (Sipces), Gedaias Freire da Costa, explica se os condomínios podem ou não restringir o aluguel dos apartamentos em aplicativos como o Airbnb. Ouça a conversa completa!