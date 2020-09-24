Condomínios: acesso ao salão de festas para eventos está liberado?

Em publicação extra do Diário Oficial do último sábado (19) o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, passou a autorizar a realização de eventos sociais, incluindo casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em cerimoniais, clubes e condomínios, por exemplo. Sobre a realidade para acesso a estes espaços quem explica é a promotora de Justiça, Inês Thomé Poldi Taddei, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus e dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde (Caops) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

"A flexibilização não significa que o acesso está liberado e ponto final. As regras e protocolos sanitários devem ser seguidos e respeitados. Se um condômino perceber que regras não estão sendo cumpridas (logo, que a vida das pessoas está sendo colocada em risco), ele deve comunicar ao síndico sobre o que está ocorrendo naquele ambiente", orienta. Vale lembrar que a liberação é referente as cidades em risco baixo e moderado. "Não é porque o limite é até 100 convidados que aquele condomínio pode receber 100 pessoas. Ele tem estrutura para receber essa quantidade de pessoas garantindo o distanciamento social entre os presentes? Tudo isso deve ser observado", exemplifica.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Inês Thomé - 24-09-20

>>> O QUE DIZ A PORTARIA?

- Ficam autorizados eventos sociais voltados para público maiores de 18 (dezoito) anos, nos municípios classificados como de risco baixo e moderado, respeitando-se o limite de até 100 (cem) convidados

- Continuam suspensos os eventos sociais em municípios classificados como de risco alto

- São procedimentos obrigatórios preventivos à disseminação do novo coranavírus (COVID-19) que deverão ser adotados para a realização de eventos sociais:

* uso obrigatório de máscaras por todos os convidados, organizadores e trabalhadores em todo o período, sendo obrigatório também o uso de protetor 'face shield' quando o trabalhador realizar atendimento ao público em distância inferior a 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) e sem outras barreiras físicas; os convidados devem ser orientados a retirar as máscaras somente quando forem ingerir alimentos e bebidas, que deve ocorrer apenas quando estiverem sentados;

* destinação de locais específicos e bem sinalizados para descarte das máscaras;

* os eventos devem ser fechados, com fluxo controlado de pessoas, não ultrapassando o limite de uma pessoa por 10m² (dez metros quadrados) de área, bem como o limite de convidados;

* os ambientes onde serão realizadas as atividades deverão ser preferencialmente arejados;

* não é recomendada a participação nos eventos de pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, crianças até 5 (cinco) anos e pessoas com comorbidades consideradas de risco para covid-19;

* as mesas onde sentarão os convidados devem se manter posicionadas com no mínimo 2 (dois) metros de distância umas das outras durante o evento; a organização deve garantir que não exista movimentação destas durante a festa; os lugares devem ser marcados, devendo-se organizá-los de forma que o compartilhamento de mesas ocorra apenas entre convidados que pertençam ao mesmo grupo familiar ou social; deve existir recipiente de álcool próprio para higienização das mãos em cada um das mesas

- a distribuição de comidas, doces, bolo e bebidas deve ser feita, preferencialmente, em porções individuais que serão entregues aos convidados pelos garçons, devidamente paramentados com máscara e protetor facial (Face Shield), estando impedido o convidado de praticar o autosserviço; alimentos podem ser servidos em bandejas ou dispostos em ilhas, porém sempre por funcionário paramentado e treinado para este fim

- devem ser seguidas as medidas de higiene pessoal e higienização de mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica à 70% (setenta por cento), com a disponibilização nos sanitários e lavabos de lavatório com água potável corrente, sabonete líquido, toalhas de papel descartáveis, lixeira com acionamento por pedal e preparação alcoólica à 70% (setenta por cento), destinados à higienização das mãos.

NOTA SESA:

A Secretaria da Saúde informa que as recomendações de medidas de prevenção da transmissão da Covid-19 dirigidas aos condomínios residenciais estão mantidas conforme orientações dispostas na Nota Técnica Nº 51. No texto em questão há definições de acordo com a classificação de risco dos municípios.