Condomínio será notificado para regularizar alvará dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros irá notificar o condomínio onde ocorreu um incêndio nesta segunda-feira (03), em Jardim Camburi, Vitória, para que coloque em dia o alvará de vistoria da corporação. O Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento oficial, emitido pelo Corpo de Bombeiros, atestando que o estabelecimento possui condições de segurança contra incêndio. No caso deste edifício residencial, o alvará estava desde a década de 1980 sem ser renovado. A informação é do Comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tenente-coronel Scharlyston Paiva. As investigações dos bombeiros e da Polícia Civil seguem para apurar as causas do incêndio ocorrido em apartamento no terceiro andar de um dos blocos. O combate ao incêndio foi prejudicado por problemas no sistema hidráulico, que não funcionou de forma adequada.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Scharliston Paiva - 03-11-20
O terceiro andar do prédio localizado em Jardim Camburi, que teve um apartamento incendiado na manhã desta segunda-feira (2), foi interditado pela Defesa Civil. Após perícia, o órgão constatou que outros três apartamentos foram afetados e, no total, sete pessoas estão desalojadas.
Ainda segundo a Defesa Civil, a administração condomínio já foi informada sobre a realização de intervenções necessárias para seja feita a liberação do andar interditado. O conjunto de prédios onde ocorreu o incêndio está localizado na Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley, próximo ao Hospital Maternidade Santa Paula. A suspeita é de que um homem tenha incendiado o local. Segundo testemunhas o incêndio começou por volta das 10h30 e com a força da explosão janelas, portas e até aparelhos de ar-condicionado foram arremessados, caindo nas áreas comuns do condomínio.