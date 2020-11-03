Condomínio será notificado para regularizar alvará dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros irá notificar o condomínio onde ocorreu um incêndio nesta segunda-feira (03), em Jardim Camburi, Vitória, para que coloque em dia o alvará de vistoria da corporação. O Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento oficial, emitido pelo Corpo de Bombeiros, atestando que o estabelecimento possui condições de segurança contra incêndio. No caso deste edifício residencial, o alvará estava desde a década de 1980 sem ser renovado. A informação é do Comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tenente-coronel Scharlyston Paiva. As investigações dos bombeiros e da Polícia Civil seguem para apurar as causas do incêndio ocorrido em apartamento no terceiro andar de um dos blocos. O combate ao incêndio foi prejudicado por problemas no sistema hidráulico, que não funcionou de forma adequada.