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Projeto de Lei

Condenados por pedofilia serão registrados em cadastro estadual

Foto, características físicas e nome completo são alguns dos dados que deve conter para identificar o cidadão condenado

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 19:21

Publicado em 

08 fev 2018 às 19:21
Com o objetivo de organizar um cadastro com informações sobre pedófilos, o Projeto de Lei (PL) 288/2017 foi aprovado nesta quarta-feira (7) no Plenário da Assembleia Legislativa, em sessão extraordinária. O projeto do Cadastro Estadual de Pedófilos, do deputado Marcelo Santos (MDB), tramitava em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado. Acompanhe mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano, em uma entrevista com o deputado Marcelo Santos e o delegado responsável Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini. Confira!
Entrevista - John Gomes - Deputado Marcelo Santos e Delegado Lorenzo - 08-02-18.mp3

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