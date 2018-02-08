Condenados por pedofilia serão registrados em cadastro estadual

Com o objetivo de organizar um cadastro com informações sobre pedófilos, o Projeto de Lei (PL) 288/2017 foi aprovado nesta quarta-feira (7) no Plenário da Assembleia Legislativa, em sessão extraordinária. O projeto do Cadastro Estadual de Pedófilos, do deputado Marcelo Santos (MDB), tramitava em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado. Acompanhe mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano, em uma entrevista com o deputado Marcelo Santos e o delegado responsável Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini. Confira!