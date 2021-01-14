Concessionária no ES analisa mercado após surpresa do anúncio da Ford

"Fiquei sabendo pela imprensa". É o que afirmou o presidente do Grupo Contauto, Apolo Rizk, responsável pela operação da Ford no Espírito Santo, sobre o anúncio de fechamento das fábricas no Brasil. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele disse que foi surpreendido pela decisão da multinacional, mas acredita que, com a mudança de portfólio da empresa, haverá uma renovação da clientela. Isso porque o foco deixará de ser os veículos populares, que saem de linha, para ser os veículos premium.