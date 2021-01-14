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FÁBRICAS FECHADAS

Concessionária no ES analisa mercado após surpresa do anúncio da Ford

O entrevistado é o presidente do Grupo Contauto, Apolo Rizk

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 16:56

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 jan 2021 às 16:56
Ford anunciou o fechamento de suas fábricas no Brasil Crédito: Dirceu Portugal /Fotoarena/Folhapress
"Fiquei sabendo pela imprensa". É o que afirmou o presidente do Grupo Contauto, Apolo Rizk, responsável pela operação da Ford no Espírito Santo, sobre o anúncio de fechamento das fábricas no Brasil. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele disse que foi surpreendido pela decisão da multinacional, mas acredita que, com a mudança de portfólio da empresa, haverá uma renovação da clientela. Isso porque o foco deixará de ser os veículos populares, que saem de linha, para ser os veículos premium.
Entrevista - Fabio Botacin - Apolo Rizk - 14-01-21.mp3
Segundo Rizk, os centros de assistência técnica e manutenção vão continuar funcionando e prestando serviços para todos os carros. Ouça a entrevista completa!

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