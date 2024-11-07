Concessionária de energia quer reduzir falhas de distribuição em eventos climáticos extremos

Nesta semana, a EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no Espírito Santo, anunciou investimentos que chegam a R$ 5 bilhões no Estado até 2030. Os recursos serão destinados ao processo de atendimento ao cliente, instalação de redes mais robustas e resilientes, modernização de equipamentos e implantação de novas tecnologias e sistemas automatizados. Entre os destaques, em momentos de eventos climáticos severos, quando o sistema elétrico é fortemente impactado por agentes externos, foi informado sobre novos investimentos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da EDP no Espírito Santo, Edson Barbosa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!