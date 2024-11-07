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Economia

Concessionária de energia quer reduzir falhas de distribuição em eventos climáticos extremos

Ouça entrevista com o diretor da EDP no Espírito Santo, Edson Barbosa

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2024 às 11:05
EDP opera mais de 66 mil km de rede elétrica, em 70 dos 78 municípios do ES
EDP opera mais de 66 mil km de rede elétrica, em 70 dos 78 municípios do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta semana, a EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no Espírito Santo, anunciou investimentos que chegam a R$ 5 bilhões no Estado até 2030. Os recursos serão destinados ao processo de atendimento ao cliente, instalação de redes mais robustas e resilientes, modernização de equipamentos e implantação de novas tecnologias e sistemas automatizados. Entre os destaques, em momentos de eventos climáticos severos, quando o sistema elétrico é fortemente impactado por agentes externos, foi informado sobre novos investimentos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da EDP no Espírito Santo, Edson Barbosa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanada Queiroz - Edson Barbosa - 07-11-24.mp3

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