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Concessionária aceita proposta e solução para BR 101 deve acontecer até julho

Ouça detalhes na entrevista com o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 jun 2024 às 11:10
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini
A EcoRodovias aceitou a proposta feita pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União e, com isso, a saída para o imbróglio da BR 101 no Espírito Santo nunca esteve tão próxima. A expectativa é de que o caso suba para o plenário do TCU muito em breve e o martelo esteja batido em 60 dias. As informações foram trazidas, em primeira mão, pelo jornalista Abdo Filho na última semana. “O fato é que está tudo consolidado entre as partes envolvidas: ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres), Tribunal de Contas e Eco101. A Secex (Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos), composta por técnicos, fez uma contraproposta e a concessionária aceitou. Portanto, já não há mais nada que impeça a solução. Diria que estamos na cara do gol”, assinalou o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, responsável por acompanhar o caso por parte do governo capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ricardo Ferraço - 03-06-24.mp3

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