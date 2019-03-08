Concessão do Aeroporto de Vitória: ágio pode chegar a 200%

A secretaria Nacional de Aviação Civil, ligada ao Ministério da Infraestrutura, confirmou que na próxima sexta-feira (15), o Aeroporto de Vitória irá a leilão, juntamente com o de Macaé, na Bolsa de Valores, em São Paulo. O leilão reunirá 12 aeroportos da 5ª Rodada de licitação que foram divididos em três blocos: Nordeste, Sudeste e Centro Oeste.

O edital prevê o leilão individual de cada um dos blocos, sendo que uma empresa que ganhar um dos blocos também poderá disputar e levar os outros blocos, como explica em entrevista à CBN Vitória, Ronei Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura.

Para o bloco Sudeste, o lance mínimo será de R$ 47 milhões, podendo atingir um ágio de até 200%. Empresas internacionais de países como Alemanha, Espanha, Suíça, Argentina, como também de investidores brasileiros já manifestaram interesse. A expectativa é de que a após o leilão, a gestão já sob o modelo de concessão, aconteça a partir de setembro deste ano, já com o aeroporto internacionalizado.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Ronei Saggioro Glanzmann - 08-03-19

O procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, explicou que as ações movidas pelo Espírito Santo contra a concessão casada dos aeroportos de Vitória e Macaé foram arquivadas após uma audiência de conciliação, ocorrida no inicio deste ano e proposta pela Advocacia Geral da União. Com o acordo, o Governo Federal se comprometeu em agilizar a internacionalização do aeroporto de Vitória e avançar nos estudos e viabilidade dos aeroportos regionais de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.