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LEILÃO EM SÃO PAULO

Concessão do Aeroporto de Vitória: ágio pode chegar a 200%

A expectativa é do secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann. O leilão está marcado para o dia 15 de março, na Bolsa de Valores, em São Paulo

Publicado em 08 de Março de 2019 às 12:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mar 2019 às 12:37
A secretaria Nacional de Aviação Civil, ligada ao Ministério da Infraestrutura, confirmou que na próxima sexta-feira (15), o Aeroporto de Vitória irá a leilão, juntamente com o de Macaé, na Bolsa de Valores, em São Paulo. O leilão reunirá 12 aeroportos da 5ª Rodada de licitação que foram divididos em três blocos: Nordeste, Sudeste e Centro Oeste.
O edital prevê o leilão individual de cada um dos blocos, sendo que uma empresa que ganhar um dos blocos também poderá disputar e levar os outros blocos, como explica em entrevista à CBN Vitória, Ronei Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura.
Para o bloco Sudeste, o lance mínimo será de R$ 47 milhões, podendo atingir um ágio de até 200%. Empresas internacionais de países como Alemanha, Espanha, Suíça, Argentina, como também de investidores brasileiros já manifestaram interesse. A expectativa é de que a após o leilão, a gestão já sob o modelo de concessão, aconteça a partir de setembro deste ano, já com o aeroporto internacionalizado.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ronei Saggioro Glanzmann - 08-03-19
 
O procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, explicou que as ações movidas pelo Espírito Santo contra a concessão casada dos aeroportos de Vitória e Macaé foram arquivadas após uma audiência de conciliação, ocorrida no inicio deste ano e proposta pela Advocacia Geral da União. Com o acordo, o Governo Federal se comprometeu em agilizar a internacionalização do aeroporto de Vitória e avançar nos estudos e viabilidade dos aeroportos regionais de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo de Paula - 08-03-19

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