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Repactuação

Concessão da BR-101 no ES vai a leilão novamente em março de 2025

Ouça entrevista com a secretária Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane Esse

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 nov 2024 às 10:36
Trecho da BR 101 no Espírito Santo
Trecho da BR 101 no Espírito Santo Crédito: Wilson Rodrigues
Nesta semana, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) iniciou uma série de sessões públicas para discutir o chamado "Plano de Otimização do Contrato de Concessão da BR-101/ES/BA", rodovia que está sob a administração da Eco101. Segundo informações da ANTT, "o projeto de repactuação prevê a retomada imediata dos investimentos, que somam R$ 10,3 bilhões ao longo dos próximos anos, sendo que R$ 2,2 bilhões serão destinados nos primeiros três anos. A proposta contempla obras essenciais para garantir segurança, fluidez e acessibilidade na estrada, que conecta os estados do Espírito Santo e da Bahia", informa. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, explicou que mesmo com a repactuação, a concessão do trecho que corta o Espírito Santo precisará passar por um novo leilão na B3. Segundo ela, a atual concessionária participará, mas pode haver concorrência. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Viviane Esse - 29 -11-24.mp3

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