Concessão da BR-101 no ES vai a leilão novamente em março de 2025

Nesta semana, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) iniciou uma série de sessões públicas para discutir o chamado "Plano de Otimização do Contrato de Concessão da BR-101/ES/BA", rodovia que está sob a administração da Eco101. Segundo informações da ANTT, "o projeto de repactuação prevê a retomada imediata dos investimentos, que somam R$ 10,3 bilhões ao longo dos próximos anos, sendo que R$ 2,2 bilhões serão destinados nos primeiros três anos. A proposta contempla obras essenciais para garantir segurança, fluidez e acessibilidade na estrada, que conecta os estados do Espírito Santo e da Bahia", informa. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, explicou que mesmo com a repactuação, a concessão do trecho que corta o Espírito Santo precisará passar por um novo leilão na B3. Segundo ela, a atual concessionária participará, mas pode haver concorrência. Ouça a conversa completa!