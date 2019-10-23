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PONTO DE VISTA

Conceição da Barra: sala de crise e voluntários contra mancha de óleo

Caso o óleo chegue ao litoral do Norte capixaba, cidade montou estratégia para o combate: "Sujou, limpou, sujou, limpou", diz secretário municipal de Meio Ambiente

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 19:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 out 2019 às 19:45
Dunas de Itaúnas: destaque do turismo em Conceição da Barra Crédito: Vitor Jubini
Com a possibilidade das manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste chegarem ao litoral capixaba, a prefeitura de Conceição da Barra, na região Norte do Estado, criou um gabinete de crise emergencial. O município é conhecido pelas dunas de Itaúnas, balneário que recebe o festival nacional de forró. O gabinete de crise ficará responsável por elaborar um plano de ação e monitoramento dos efeitos que podem ser causados caso a substância atinja as praias do município. Em entrevista ao quadro "Ponto de Vista" da Rádio CBN Vitória, o secretário municipal de Maio Ambiente, André Tebaldi, coordenador do gabinete, o objetivo é não deixar as praias sujas, realizando o trabalho de limpeza ao primeiro sinal do óleo.
O plano também prevê a criação de um cadastro municipal de voluntários - que já está acontecendo - e o treinamento de equipes com moradores, servidores e profissionais terceirizados para limpar as praias caso o óleo chegue à região. Tebaldi revela que empresários do Norte capixaba também já se dispuseram a colaborar com máquinas e equipamentos para a limpeza da areia.
Ouça as explicações completas:
O município de Conceição da Barra faz divisa com a cidade baiana de Mucuri, ou seja, é o primeiro no caminho que têm sido feito pela mancha.
Manchas de óleo no litoral de Sergipe Crédito: Governo de Sergipe
Mas os impactos ambientais desse óleo nas praias é gigantesco. No quadro, o professor de Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Luiz Fernando Schetino, explica que já houve uma falha enorme que foi não atacar o problema de imediato. "O impacto desse óleo é muito sério e de uma longa duração. Não só a questão do óleo, mas precisamos ter o olhar atento para o gás natural e preparar a população para uma eventualidade. É muito mais barato fazer essa ação preventiva, mas para isso é necessário um trabalho permanente”, alerta.
Ouça a análise do professor:
Ponto de Vista - Professor Luiz Fernando - 23-10-19

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