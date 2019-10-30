Conceição da Barra: primeira cidade treinada para a mancha de óleo

O surgimento das manchas de óleo no litoral do país completa dois meses nesta quarta-feira (30), sem que a origem tenha sido identificada. Mais de 250 locais em todos os estados do nordeste registraram a ocorrência das manchas, incluindo ao menos 12 unidades de conservação. Nesta terça-feira (29) pequenas quantidades de óleo surgiram mais ao sul da Bahia, nas cidades de Canavieiras, Belmonte e Santa Cruz Cabrália, dentro da macro região de Abrolhos, que se estende da cidade de Canavieiras até São Matheus no Espírito Santo. Na altura de Caravelas é onde está localizado o Parque Nacional de Abrolhos, considerado um dos principais berços da biodiversidade marinha do atlântico sul.

Nesta quarta-feira (30), multiplicadores municipais da cidade de Conceição da Barra vão receber as primeiras instruções de alinhamento com o Ibama, IcmBio, Iema e Ipram, segundo informou em entrevista à rádio CBN Vitória o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Machado.

No local serão apresentados materiais informativos para limpeza de praia, além dos procedimentos de segurança relacionados a fauna e também da segurança para contenção de resíduos, priorizando as áreas sensíveis como manguezais. O objetivo é criar uma rede de trabalho organizada para uma eventual chegada do óleo nas praias do estado, enfatizou o secretário.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabricio Hérick Machado - 30-10-19

Caso o óleo venha a aparecer no Espírito Santo, as praias do Parque Estadual de Itaúnas serão as primeiras áreas a serem afetadas. E por se tratar de uma área de desova de tartarugas marinhas, todo o trato de manejo desta fauna será de forma manual, sem a presença de maquinas pesadas como tratores, caçambas ou escavadeiras, para não danificar os ninhos das tartarugas.

Uma outra preocupação é com a proteção das áreas de manguezais. Segundo Fabrício Machado, outros encontros de alinhamento estão programadas para São Mateus e Linhares nesta próxima quinta-feira (31), podendo estender a outras cidades. Ao todo são 14 cidades costeiras no espirito santo, uma extensão de 411 km.

Uma nova reunião do comitê de preparação da crise foi realizada nesta terça-feira (29). O plano de ação de combate ao derramamento de óleo que deve estar concluído até esta sexta-feira (01), está sendo dividido em 3 etapas: prévia ou atenção, que são ações voltadas a previsão, monitoramento, comunicação e suporte logístico; operacional, com a contenção, limpeza e destinação final dos resíduos recolhidos, além do atendimento à fauna oleada e início do trabalho de mensuração dos impactos nos ambientes costeiro e marinho; e posterior ou de avaliação, que consiste no monitoramento dos locais atingidos e levantamento dos danos ambientais e socioeconômicos, bem como realizar valoração monetária dos impactos.