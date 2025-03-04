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Novo Acordo do Rio Doce

Comunidades indígenas e quilombolas do ES recebem Caravana Interministerial

Objetivo é tirar dúvidas sobre o novo documento e escutar a população atingida pelo rompimento da barragem de Mariana, em 2015

Publicado em 04 de Março de 2025 às 11:32

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 mar 2025 às 11:32
Rio Doce foi atingido pela lama da Samarco; foto de novembro de 2015
Rio Doce foi atingido pela lama da Samarco; foto de novembro de 2015 Crédito: Leonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios
Entre os dias 10 e 14 de março, comunidades indígenas e quilombolas do Espírito Santo receberão a Caravana Interministerial do Novo Acordo do Rio Doce. Os habitantes de Colatina, Aracruz, Linhares e Conceição da Barra também serão atendidos. A ação visa escutar a população atingida pelo rompimento da barragem de Mariana, em 2015, tirar dúvidas sobre o Acordo de Repactuação. Outras regiões de Minas Gerais também estão contempladas na ação. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária-executiva da Secretaria Geral da Presidência da República, Kelli Cristine de Oliveira Mafort, detalha a iniciativa. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - KELLI CRISTINE - 13.13s - 04-03-25

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