Comunidades indígenas e quilombolas do ES recebem Caravana Interministerial

Entre os dias 10 e 14 de março, comunidades indígenas e quilombolas do Espírito Santo receberão a Caravana Interministerial do Novo Acordo do Rio Doce. Os habitantes de Colatina, Aracruz, Linhares e Conceição da Barra também serão atendidos. A ação visa escutar a população atingida pelo rompimento da barragem de Mariana, em 2015, tirar dúvidas sobre o Acordo de Repactuação. Outras regiões de Minas Gerais também estão contempladas na ação. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária-executiva da Secretaria Geral da Presidência da República, Kelli Cristine de Oliveira Mafort, detalha a iniciativa. Ouça a conversa completa!