Comunicação é fundamental, diz associação após função "sem conversa"

A empresa Uber anunciou, nesta semana, que o Uber Comfort, uma modalidade de corridas sem conversas, será lançado no Brasil em novembro. A nova categoria permite pedir motorista em silêncio e colocar a temperatura do ar condicionado, indicada previamente. A marca justifica a possibilidade de pedir o silêncio do motorista como algo pensado para os usuários frequentes do aplicativo — que vinham exigindo isso. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Ricardo Gomes Avelino, vice-presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), afirma que essa não é uma demanda de quem trabalha para a empresa no Estado, pois o contato entre passageiro e motorista é fundamental, inclusive para corrigir possíveis falhas na indicação de um endereço, por exemplo.