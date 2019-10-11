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ENTREVISTA

Comunicação é fundamental, diz associação após função "sem conversa"

Aplicativo lançou modo de passageiro escolher corrida sem conversa com motorista. Habilitação já está disponível em Vitória

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 19:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 out 2019 às 19:36
Aplicativo de transporte tem função para limitar conversa entre passageiro e motorista Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A empresa Uber anunciou, nesta semana, que o Uber Comfort, uma modalidade de corridas sem conversas, será lançado no Brasil em novembro. A nova categoria permite pedir motorista em silêncio e colocar a temperatura do ar condicionado, indicada previamente. A marca justifica a possibilidade de pedir o silêncio do motorista como algo pensado para os usuários frequentes do aplicativo — que vinham exigindo isso. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Ricardo Gomes Avelino, vice-presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), afirma que essa não é uma demanda de quem trabalha para a empresa no Estado, pois o contato entre passageiro e motorista é fundamental, inclusive para corrigir possíveis falhas na indicação de um endereço, por exemplo. 
 
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo Andrade - 11-10-19.mp3
Ele também explica que, quando o passageiro, já não demonstra interesse em realizar uma conversa o motorista já o assim o trata. “Nossa associação defende, inclusive, é o aumento e melhorar da interação”, defende.
Ricardo também explica que está em andamento definições sobre a melhoria da segurança para esses profissionais, como uma melhor disposição de dados de quem pede uma corrida e a exigência mínima de informações do cadastro em aplicativos. 

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