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ENTREVISTA

Comum durante o verão, a gastroenterite causa dor e precisa ser tratada com atenção

Os sintomas podem ser confundidos com outras inflamações, como o apendicite

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 12:00

Publicado em 

17 fev 2018 às 12:00
A gastroenterite é uma doença comum durante o verão que causa uma inflamação aguda e compromete órgãos do sistema gastrointestinal. Ela pode ser causada por vírus, bactérias e parasitas, sendo possível a transmissão pelo ar, intoxicação alimentar e também quando a mão entra em contato com a boca. A alta temperatura durante a estação do ano pode influenciar.
Portanto, é importante se preocupar com o ambiente e a sua higiene. Alguns de seus sintomas comuns são a febre, diarreia, enjoo, vômitos e dores abdominais. E atenção: eles podem ser confundidos com outras inflamações, como o apendicite. Confira mais detalhes sobre a doença e dicas para se prevenir e tratar em uma entrevista com a médica Roseane Bicalho, presidente da Sociedade de Gastroenterologia do Espirito Santo.
Entrevista - Patricia Vallim - Dra. Roseane Bicalho - 17-02-18.mp3
 

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