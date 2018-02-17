Comum durante o verão, a gastroenterite causa dor e precisa ser tratada com atenção

A gastroenterite é uma doença comum durante o verão que causa uma inflamação aguda e compromete órgãos do sistema gastrointestinal. Ela pode ser causada por vírus, bactérias e parasitas, sendo possível a transmissão pelo ar, intoxicação alimentar e também quando a mão entra em contato com a boca. A alta temperatura durante a estação do ano pode influenciar.

Portanto, é importante se preocupar com o ambiente e a sua higiene. Alguns de seus sintomas comuns são a febre, diarreia, enjoo, vômitos e dores abdominais. E atenção: eles podem ser confundidos com outras inflamações, como o apendicite. Confira mais detalhes sobre a doença e dicas para se prevenir e tratar em uma entrevista com a médica Roseane Bicalho, presidente da Sociedade de Gastroenterologia do Espirito Santo.