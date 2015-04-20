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IMPOSTO DE RENDA

"Computadores da Receita Federal vão cruzar todos os seus dados, não os fiscais", diz economista

Prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda termina no próximo dia 30 de abril

Publicado em 20 de Abril de 2015 às 17:34

Publicado em 

20 abr 2015 às 17:34
O prazo para declaração de Imposto de Renda em 2015 (referente aos rendimentos de 2014) termina no próximo dia 30 de abril. Segundo a Receita Federal, é obrigado a declarar Imposto de Renda quem mora no Brasil e recebeu rendimentos tributáveis de mais de R$ 26.816,55 ao longo de 2014. Também é obrigado a declarar quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.O contribuinte pode escolher o modelo completo ou o simplificado para enviar sua declaração. Na opção pelo simplificado, é aplicado o desconto padrão de 20% (independentemente de gastos com saúde e educação, por exemplo). O limite para esse desconto de 20% é de R$ 15.880,89.
Para esses últimos momentos antes do fim do prazo, o economista César Gomes separa importantes dicas para você não errar no preenchimento e cair na malha fina. Ouça a entrevista dele ao programa CBN Vitória, onde também tirou dúvidas dos ouvintes sobre a declaração do Imposto de Renda.
Entrevista - Fábio Botacin - Economista Cesar Gomes - 20-04-15

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