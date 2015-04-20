"Computadores da Receita Federal vão cruzar todos os seus dados, não os fiscais", diz economista

O prazo para declaração de Imposto de Renda em 2015 (referente aos rendimentos de 2014) termina no próximo dia 30 de abril. Segundo a Receita Federal, é obrigado a declarar Imposto de Renda quem mora no Brasil e recebeu rendimentos tributáveis de mais de R$ 26.816,55 ao longo de 2014. Também é obrigado a declarar quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.O contribuinte pode escolher o modelo completo ou o simplificado para enviar sua declaração. Na opção pelo simplificado, é aplicado o desconto padrão de 20% (independentemente de gastos com saúde e educação, por exemplo). O limite para esse desconto de 20% é de R$ 15.880,89.