"Compre do Pequeno": campanha incentiva a compra no comércio local

Com o objetivo de movimentar a economia local afetada pela pandemia do novo coronavírus, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES) iniciou esta semana a campanha "Compre do Pequeno". A iniciativa é voltada para fortalecer o comércio local, impulsionando micro e pequenos negócios, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (11), o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo.
Entrevista - Patricia Vallim - Pedro Rigo - 11-08-20
Segundo a entidade, a campanha destaca o encadeamento produtivo envolvido na comercialização de um produto, ressaltando a importância do consumo consciente, que valoriza empreendedores locais e fortalece a economia da região. "Ao consumir em um pequeno comércio local, o cliente está fomentando essa economia, assim como um empreendedor, ao comprar insumos para seu negócio vindos de uma pequena empresa", explica.