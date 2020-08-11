"Compre do Pequeno": campanha incentiva a compra no comércio local

Com o objetivo de movimentar a economia local afetada pela pandemia do novo coronavírus, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES) iniciou esta semana a campanha "Compre do Pequeno". A iniciativa é voltada para fortalecer o comércio local, impulsionando micro e pequenos negócios, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (11), o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo.