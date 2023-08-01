Compras internacionais de US$ 50: novas regras já estão valendo

Nesta terça-feira (1º) começou a vigorar o "Remessa Conforme", instituído pelo Ministério da Fazenda. O programa regulamenta as compras importadas e cobrança de impostos na origem, antes do envio das mercadorias para o Brasil. Empresas que aderirem ao Remessa Conforme terão isenção do imposto federal de importação nas compras do exterior abaixo de US$ 50. A alíquota desse tributo, de 60%, continuará valendo nas compras acima desse limite. Ainda segundo o governo, as empresas que aderirem ao programa de conformidade da Receita Federal também terão facilidades na entrada dos produtos no país. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado da Alfândega do Porto de Vitória, Douglas Costa Koehler, fala sobre as mudanças.