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Compras internacionais de US$ 50: novas regras já estão valendo

Quem explica as mudanças é o delegado da Alfândega do Porto de Vitória, Douglas Costa Koehler

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 ago 2023 às 11:49
Shein
Shein Crédito: Divulgação
Nesta terça-feira (1º) começou a vigorar o "Remessa Conforme", instituído pelo Ministério da Fazenda. O programa regulamenta as compras importadas e cobrança de impostos na origem, antes do envio das mercadorias para o Brasil. Empresas que aderirem ao Remessa Conforme terão isenção do imposto federal de importação nas compras do exterior abaixo de US$ 50. A alíquota desse tributo, de 60%, continuará valendo nas compras acima desse limite. Ainda segundo o governo, as empresas que aderirem ao programa de conformidade da Receita Federal também terão facilidades na entrada dos produtos no país. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado da Alfândega do Porto de Vitória, Douglas Costa Koehler, fala sobre as mudanças. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Douglas Costa Koehler - 01-08-23

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