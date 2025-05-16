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IR 2025

Compra e venda de imóveis: como declarar no Imposto de Renda

Ouça as dicas do auditor-fiscal e delegado-adjunto da Receita Federal do Brasil em Vitória, Leonildo Soares Junior

Publicado em 16 de Maio de 2025 às 10:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mai 2025 às 10:23
Fundo imobiliário, investimento em imóveis
Fundo imobiliário, investimento em imóveis Crédito: Getty Images
Agora, mais do que nunca, é reta final! O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 (IR), ano-base 2024, é  30 de maio. E vai um alerta: as transações de compra e venda de imóveis também precisam constar da declaração do IR. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", acompanhe algumas dicas para deixar os imóveis em dia com o Fisco. Quem explica é o auditor-fiscal e delegado-adjunto da Receita Federal do Brasil em Vitória, Leonildo Soares Junior. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN IR 2025 - Leonildo Soares Junior - 16-05-25.mp3

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