Compra de imóveis: aumenta o número de contratos desfeitos por inadimplência

O mercado imobiliário passa por um momento em que aumentou o número de pedidos de distrato.

O distrato acontece sempre que alguém que pretendia adquirir um imóvel na planta desiste do negócio depois de já ter assinado o contrato com a construtora, mas antes de assinar a papelada do financiamento bancário.

A dificuldade em manter o pagamento das prestações está entre as principais causas das rescisões de contratos. Embora o distrato seja uma espécie de saída de emergência para escapar da inadimplência, sua realização representa uma enorme frustração de expectativas e o adiamento (quando não cancelamento) da compra da casa própria.

O diretor da Associação Brasileira Mutuários Habitação, Valdenir Rodrigues, faz um panorama da situação e lembra que desistir do negócio também tem custos a serem considerados. Ouça a análise na íntegra: