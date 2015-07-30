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SONHO ADIADO

Compra de imóveis: aumenta o número de contratos desfeitos por inadimplência

Segundo dados da Associação Nacional dos Mutuários, só nestes primeiros meses do ano, aumentou em quase 30% o número de pessoas que compraram imóvel na planta e desistiram do contrato

Publicado em 29 de Julho de 2015 às 21:47

Publicado em 

29 jul 2015 às 21:47
O mercado imobiliário passa por um momento em que aumentou o número de pedidos de distrato.
O distrato acontece sempre que alguém que pretendia adquirir um imóvel na planta desiste do negócio depois de já ter assinado o contrato com a construtora, mas antes de assinar a papelada do financiamento bancário.
A dificuldade em manter o pagamento das prestações está entre as principais causas das rescisões de contratos. Embora o distrato seja uma espécie de saída de emergência para escapar da inadimplência, sua realização representa uma enorme frustração de expectativas e o adiamento (quando não cancelamento) da compra da casa própria.
O diretor da Associação Brasileira Mutuários Habitação, Valdenir Rodrigues, faz um panorama da situação e lembra que desistir do negócio também tem custos a serem considerados. Ouça a análise na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Valdenir Rodrigues - 29-07-15

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